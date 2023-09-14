На даху нового ТРЦ на Солом’янці облаштували футбольне поле замість спортмайданчика

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Ірина Маймур
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Торговельний центр на вулиці Вацлава Гавела, що звели на місці спортивних майданчиків, готують до введення в експлуатацію.

Днями на його даху облаштували футбольне поле, аби компенсувати втрачену інфраструктуру. Проте воно зовсім не схоже на спортмайданчик, який мав за проєктом створити забудовник, пише депутатка Київради Ксенія Семенова.

За її словами, щоб отримати погодження Державної інспекції архітектури та містобудування, компанія «Росток» на даху «розкатала рулон штучної трави, прикрутила двоє воріт, поставила сітку, якою зазвичай відгороджують будівельні роботи».

Підприємство звело ТРЦ на місці колишніх спортивних майданчиків. Після протестів громади й кількох кримінальних проваджень і арештів ділянки «Росток» до проєктної документації внесли футбольно-тенісні майданчики на даху. Вони мали компенсувати втрачену спортивну інфраструктуру.

Однак ТРЦ звели без зазначених майданчиків. Натомість представники підприємства оголосили про свій «інвестиційний проєкт»: вони вирішили здавати в оренду покрівлі ТРЦ площею 3500 квадратних метрів безоплатно впродовж наступних семи років задля облаштування там тенісних кортів. Інвестори мають облаштувати покриття, освітлення та захисне огородження майданчика.

Фото: візуалізація ТРЦ, Ксенія Семенова

Опубліковано: 14 вересня 2023
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