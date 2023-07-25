На Солом'янці замість спортивних майданчиків побудували ТРЦ

Приватне підприємство "Росток" на вулиці Вацлава Гавела, що у Солом'янському районі, звело ТРЦ на місці, де обіцяли облаштувати спортивні майданчики та стадіон.

Про це повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова.

"Компанія Росток знищила спортивні майданчики і тепер намагається ввести в експлуатацію ТРЦ, який суперечить проекту", - написала вона.

За її словами, ще у 2020 році "Росток" під приводом укріплення підпірної стінки ДК вирішив ще й ТРЦ збудувати на місці спортивних майданчиків. Після протестів громади і кількох кримінальних проваджень і арештів ділянки "Росток" в проєктну документацію додали спортивні майданчики на даху.

Наразі ТРЦ вже побудували без футбольних полів і намагаються ввести в експлуатацію. В свою чергу ДІАМ у введенні в експлуатацію відмовляє через невиконання умов проєкту.

Фото: Ксенія Семенова