Забудовник почав підготовку до будівництва 36-поверхівки впритул до Олександрівської лікарні

Забудовник почав повноцінну підготовку до будівництва 36-поверхівки впритул до Олександрівської лікарні.

Про це повідомив голова Громадської Ради при КМДА Геннадій Кривошея у Facebook.

За його словами через територію лікарні в Києві на Печерську спокійно курсують вантажні автомобілі, йде повноцінна підготовка до будівництва по вул. Мечнікова, 7-б.

"Мешканці дуже стурбовані, за наявною у нас інформацією забудова відбувається без відповідних дозвільних документів та з грубими порушеннями законодавства", - зазначив він.

Кривошея наголосив, що для Олександрівської клінічної лікарні встановлено комплексну охоронну зону (КОЗ-9), в якій заборонено нове будівництво.

Також є загроза руйнування 9 корпусу Олександрівської лікарні, в якому навчаються студенти НМУ ім. Богомольця, він є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Окрім того, через відсутність під’їзду до ділянки забудови, забудовник використовує для під’їзду територію Олександрівської лікарні. Це питання розглядалися на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту КМР 24.07.2019 року та на засіданні постійної комісії з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції КМР 29.05.2019 року, які заборонили проїзд важкої будівельної техніки через територію лікарні.

Раніше ми писали, що на Мечникова 7-б біля станції метро «Кловська» незабаром розпочнеться будівництво 36-поверхівки із житлових та офісних приміщень.

Фото: Геннадій Кривошея