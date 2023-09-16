У КП "Київпастранс" розповіли, як і коли планують випустити на маршрут двоповерхові автобуси

4 двоповерхові автобуси, отримані від оператора системи громадського транспорту Berliner Verkehrsbetriebe як гуманітарну допомогу, КП "Київпастранс" планує використовувати для екскурсій та пізнавальних турів містом після закінчення війни.

Про це пише "Вечірній Київ".

Автобуси планують випустити на дороги у післявоєнний час, адже зараз їх використання несе додаткові ризики для пасажирів.

«Першочерговим призначенням експлуатації зазначених автобусів є туристичні маршрути міста Києва. Але, враховуючи специфічні габаритні характеристики автобусів, використання їх в умовах воєнного стану, під час повітряних тривог та масованих ракетних атак рф, несе в собі додаткові ризики для пасажирів і рухомого складу. Наразі опрацьовуються питання щодо експлуатації даних двоповерхових автобусів у післявоєнний час…», — повідомили на підприємстві.

Автобуси планують використовувати для організації екскурсійних, пізнавальних турів для школярів. Також їх можуть поставити на рейси туристичними місцями Києва на невеликі відстані, які організовуватиме Управління туризму та промоцій КМДА.

В цей же час у спільноті "Пасажири Києва" зазначили, що інформація про те, що автобуси не підходять місту за габаритами легко спростовується відео з двоповерховим автобусом в центрі, яких у місто щодня заїжджає безліч.

"Ці автобуси Києву з Берліну передавали під час війни явно не для туристичних маршрутів і тим паче не використання їх аж після війни. Вони мають возити людей у місті, яке вже має показники заселеності як до вторгнення. Але автобуси стоять під парканом майже рік. Шкода, що мер Берліна не запитав про їх невикористання у Кличка", - написали у спільноті.

Раніше ми писали, що восени минулого року Берлін подарував Києву чотири двоповерхових автобуси, які вже раніше помічали у столиці України. Тоді у «Київпастрансі» заявляли, що шукають найкращі маршрути для їх запуску.

Фото: Christophe Gateau/dpa/bvg.de