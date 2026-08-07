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У Києві зареєстрували петицію із закликом врятувати каштани від захворювань

Іван Назаренко 07 серпня 2026
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У Києві зареєстрували петицію із закликом врятувати каштани від захворювань

У Києві зареєстрували петицію із закликом запровадити міську програму захисту каштанів від мінуючої молі та грибкових захворювань.

Автори звернення пропонують проводити мікроін'єкції у стовбури дерев, які, за їхніми словами, захищають каштани від шкідників на два-три роки.

Автори наголошують, що київський каштан є одним із символів столиці, однак через поширення шкідників тисячі дерев починають жовтіти та втрачати листя вже в середині літа. Вони зазначають, що технологію мікроін'єкцій уже тестували комунальні підприємства, і вона не шкодить довкіллю чи мешканцям міста.

Петиція закликає Київраду розробити окрему програму захисту каштанів, забезпечити фінансування таких робіт і розпочати їх із найбільш уражених центральних та історичних вулиць.

За підрахунками авторів, у столиці налічується близько 25 тисяч каштанів, що перебувають на балансі міста. Одноразова обробка всіх дерев коштуватиме приблизно 73 мільйони гривень, а з урахуванням того, що процедуру потрібно повторювати раз на 2-3 роки, щорічні витрати становитимуть близько 29 мільйонів гривень.

На думку ініціаторів, це приблизно 0,026% від річного бюджету Києва, тому такі витрати є незначними порівняно зі збереженням одного з головних символів міста.

Фото: Oleksii Piekhov / Unsplash
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