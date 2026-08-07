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Польський плавець уперше без зупинок переплив Балтійське море та зібрав понад $250 тисяч на благодійність

Іван Назаренко 07 серпня 2026
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Польський плавець Бартломей Кубковський став першою людиною, якій вдалося без зупинок і сну переплисти Балтійське море, повідомляє Dexerto.

За 55 годин він подолав 160 кілометрів зі Швеції до польського міста Дзівнув, одночасно збираючи кошти для благодійності.

30-річний спортсмен завершив заплив із п'ятої спроби. Увесь цей час він не виходив із води, не спав і не робив перерв. Після фінішу Кубковського госпіталізували на три дні, щоб переконатися, що його здоров'ю нічого не загрожує.

Плавець розповів, що приблизно після 40 годин у воді почав страждати від галюцинацій. За словами Кубковського, наприкінці запливу він бачив «усілякі дивні речі», а найбільшою нагородою стала пляшка Coca-Cola, яку йому дозволили випити перед останніми кілометрами.

Завдяки запливу Кубковський вже зібрав понад $250 тисяч для благодійної організації, яка допомагає людям із онкологічними захворюваннями.

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