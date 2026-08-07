Помер Вільям Орбіт — продюсер культового альбому Мадонни «Ray of Light»

Британський музичний продюсер, композитор і лауреат «Ґреммі» Вільям Орбіт помер у віці 69 років. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на заяву родини та друзів музиканта.

Орбіт помер удома 23 липня, однак про його смерть повідомили 7 серпня. Причину смерті не назвали.

Однією з визначальних робіт у кар’єрі Орбіта став альбом «Ray of Light» Мадонни, випущений 1998 року. Продюсер допоміг сформувати електронне звучання платівки, поєднавши трип-хоп, техно, джангл, транс та ембієнт. До платівки увійшли «Frozen», «The Power of Good-Bye» та «Ray of Light», а сам альбом став мультиплатиновим і згодом закріпився серед найвідоміших робіт Мадонни.

На церемонії «Ґреммі» 1999 року «Ray of Light» приніс Мадонні три нагороди з п’яти номінацій. Орбіт отримав дві премії за роботу над альбомом — за найкращий танцювальний запис «Ray of Light» і найкращий попвокальний альбом. Загалом за кар’єру продюсер сім разів номінувався на «Ґреммі» та тричі перемагав.

З Мадонною Орбіт продовжив працювати й після «Ray of Light»: зокрема, над «Beautiful Stranger», її версією «American Pie», альбомами Music та MDNA.

У 1999 році Орбіт також спродюсував платівку «13» гурту Blur. Музиканти запросили його, коли вирішили відійти від звучання попередніх п’яти альбомів, записаних зі Стівеном Стрітом. До платівки увійшли зокрема «Tender» і «Coffee & TV». Деймон Албарн пізніше порівнював роль Орбіта під час роботи над альбомом із роботою психіатра.

Ще двома відомими продюсерськими роботами Орбіта стали «Pure Shores» і «Black Coffee» британського гурту All Saints. Обидві композиції очолили британський сингловий чарт, а «Pure Shores» увійшла до саундтреку фільму «Пляж» із Леонардо Ді Капріо.

Орбіт також працював із U2, Pink, Брітні Спірс, Melanie C, Роббі Вільямсом, No Doubt, Beth Orton і Katie Melua. Для U2 він продюсував «Electrical Storm» і «The Hands That Built America», а разом із Beck працював над «Feel Good Time» Pink.

Паралельно музикант розвивав власні проєкти Torch Song і Bassomatic та випускав сольні альбоми. Його електронна версія «Adagio for Strings» Семюела Барбера в 1999 році піднялася до четвертого місця британського чарту. Останній альбом Орбіта «The Painter» вийшов 2022 року.