Кияни закликають розробити механізм затвердження муралів у місті – петиція

Кияни звернулися до місцевої влади із закликом розробити механізм створення муралів у місті в тому числі із обговоренням ескізів та місць розташування.

Про це йдеться у петиції.

Автори петиції зазаначають, що мурали стали невідʼємною ознакою Києва, вони збагачують його культурний ландшафт і впливають на його візуальний образ. Але водночас, через їх виконання та місце розміщення, виникає велика кількість конфліктів в місті.

"Є часті випадки, коли співвласники будинків не дають згоду на створення муралу. Думка киян просто ігнорується. Особливе обурення викликає нанесення муралів на стінах будинків з охоронним статусом без попереднього погодження з Департаментом охорони культурної спадщини", - сказано у петиції.

Кияни закликають створити відкриту процедуру погодження муралів на фасадах будинків, а також призупинити створення будь-яких муралів в Києві до моменту розробки та затвердження на рівні міста прозорого механізма їх створення.

Автори вимагають:



Розробити та затвердити на рівні місцевої влади Положення «Про погодження створення муралів у м. Києві». Розробити відкритий процес залучення громади та експертного середовища до обговорення та погодження муралів. Створити онлайн-платформу або інші засоби комунікації, які б дозволяли громаді висловлювати свої думки та пропозиції щодо муралів. Проводити консультації та громадські обговорення ескізів муралів перед їх затвердженням. Заборонити створення нових муралів на фасадах будівель до впровадження відкритого механізму залучення громади та експертів.

Нагадаємо, на будинку в центрі Києва, що має охоронний статус, невідомі почали малювати мурал. Обурені мешканці викликали поліцію і зупинили роботи.