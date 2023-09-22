Кияни закликають розробити механізм затвердження муралів у місті – петиція

Кияни звернулися до місцевої влади із закликом розробити механізм створення муралів у місті в тому числі із обговоренням ескізів та місць розташування.
Про це йдеться у петиції.
Автори петиції зазаначають, що мурали стали невідʼємною ознакою Києва, вони збагачують його культурний ландшафт і впливають на його візуальний образ. Але водночас, через їх виконання та місце розміщення, виникає велика кількість конфліктів в місті.
"Є часті випадки, коли співвласники будинків не дають згоду на створення муралу. Думка киян просто ігнорується. Особливе обурення викликає нанесення муралів на стінах будинків з охоронним статусом без попереднього погодження з Департаментом охорони культурної спадщини", - сказано у петиції.
Кияни закликають створити відкриту процедуру погодження муралів на фасадах будинків, а також призупинити створення будь-яких муралів в Києві до моменту розробки та затвердження на рівні міста прозорого механізма їх створення.
Нагадаємо, на будинку в центрі Києва, що має охоронний статус, невідомі почали малювати мурал. Обурені мешканці викликали поліцію і зупинили роботи.