На будинку в центрі Києва почали малювати мурал: мешканці викликали поліцію і зупинили роботи

На будинку в центрі Києва, що має охоронний статус, невідомі почали малювати мурал. Обурені мешканці викликали поліцію і зупинили роботи.

Про це пише депутатка Євгенія Кулеба. Як зазначають коментатори під постом, йдеться про будинок на Січових Стрільців.

За словами Кулеби, активна громада викликала поліцію, після чого КП Київблагоустрій склав акт про адміністративне правопорушення, а слідча група зібрала заяви. “Сподіваюся на відкриття кримінального провадження”, – написала вона.

Раніше мешканці Рейтарської, 2 виступили проти нового муралу , присвяченого Бахмуту. Люди приклеїли роздруківку на стіну із написом “Мешканці проти” і подали колективну заяву про незгоду до КМДА, яку мають розглянути впродовж двох тижнів. Роботи зупинили.

Фото: Євгенія Кулеба