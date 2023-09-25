Морський вокзал в Одесі постраждав внаслідок атаки росіян: фото

Внаслідок нічної атаки росіян пошкодження зазнали морський вокзал та будівля привокзального готелю в Одесі.

Крім того, постраждали зерносховища, приватні будинки та складські будівлі одного з підприємств.

Усього під час нічної атаки ворог запустив по Одесі 12 крилатих ракет «Калібр», 2 протикорабельні ракети П-800 «Онікс», 19 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Будівля привокзального готелю, яка постраждала внаслідок удару, не використовується вже близько 10 років, у ній були відсутні електрика та водопостачання.

Одеський порт і Морвокзал в Одесі до атаки

Співвласник пошкодженого готелю "Кемпінски" Андрій Ставніцер написав, що планує відновити будівлю.

"Цей готель – пам'ятник роздовбайству і несмаку – не подобався мені так само, як усім одеситам, тому я мріяв його нарешті реконструювати. Мріяв про це я давно, проінвестував мільйони доларів, викупив частку у приватних інвесторів і, незважаючи на війну, закривав угоду з державою. Ініціював концесію всієї території пасажирського Морвокзалу, знайшов партнерів, які готові були зі мною інвестувати у будівництво зони, яка не поступалася б Барселоні чи Копенгагену. Навіть підібрав уже кілька світових урбаністів та архітекторів", - написав він.

Ставніцер додав, що мріяв побудувати в Одесі сучасну прогулянкову набережну з концертною залою імені Жванецького, з причалом для круїзних лайнерів, узимку – з ковзанкою, велодоріжками, ресторанами та магазинами.

"Все буде. Все відбудуємо. Не дочекаєтеся, тварюки. В Одесі буде так гарно, як вам ніколи не насниться у ваших жахливих кошмарах", - написав він.

Раніше ми писали, що через нічну російську атаку на Одесу 23 липня були пошкоджені 29 пам’яток архітектури . Зокрема, йдеться про будівлі XIX — XX сторіччя.

Фото: Сили оборони півдня, ЯдвигаВереск, ДСНС.