29 пам’яток архітектури пошкоджені через ракетну атаку росії на Одесу

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Ірина Маймур
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За попередньою інформацією через нічну російську атаку на Одесу 23 липня пошкоджені 25 пам’яток архітектури. Зокрема, йдеться про будівлі XIX — XX сторіччя.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Армія рф атакувала ракетами історичний центр міста, що перебуває під захистом ЮНЕСКО. Росіяни пошкодили:

  • будинок Чижевича;
  • будинок Папудової;
  • будинок Заблудовського;
  • будинок Гагаріна;
  • будинок Януша;
  • будинок Жданової;
  • будинок Рассель дель Турко;
  • будинок Масса;
  • особняк Манук-Бея;
  • будинок Ковалевського;
  • будинок Порро;
  • будинок Машевського та інші.

UPD. МКІП оновило список пам’яток архітектури, які постраждали від обстрілу Одеси 23 липня. Це 29 пам’яток культурної спадщини національного й місцевого значення. Серед них є й ті, які перебувають у межах об’єкта всесвітньої спадщини. Перелік можна подивитися за посиланням.

Нагадаємо, що у ніч проти 23 липня росіяни випустили по Одесі 19 ракет різних типів. Через це зруйновано щонайменше 44 будівлі, зокрема Спасо-Преображенський собор.

Фото: Костянтин Ліберов, Одеська ОВА, Петро Обухов

Опубліковано: 24 липня 2023
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