29 пам’яток архітектури пошкоджені через ракетну атаку росії на Одесу

За попередньою інформацією через нічну російську атаку на Одесу 23 липня пошкоджені 25 пам’яток архітектури. Зокрема, йдеться про будівлі XIX — XX сторіччя.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Армія рф атакувала ракетами історичний центр міста, що перебуває під захистом ЮНЕСКО. Росіяни пошкодили:

будинок Чижевича;

будинок Папудової;

будинок Заблудовського;

будинок Гагаріна;

будинок Януша;

будинок Жданової;

будинок Рассель дель Турко;

будинок Масса;

особняк Манук-Бея;

будинок Ковалевського;

будинок Порро;

будинок Машевського та інші.

UPD. МКІП оновило список пам’яток архітектури, які постраждали від обстрілу Одеси 23 липня. Це 29 пам’яток культурної спадщини національного й місцевого значення. Серед них є й ті, які перебувають у межах об’єкта всесвітньої спадщини. Перелік можна подивитися за посиланням.

Нагадаємо, що у ніч проти 23 липня росіяни випустили по Одесі 19 ракет різних типів. Через це зруйновано щонайменше 44 будівлі, зокрема Спасо-Преображенський собор.

Фото: Костянтин Ліберов, Одеська ОВА, Петро Обухов