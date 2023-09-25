Землі вздовж Микільської Слобідки, де мали облаштувати парк, вкотре продають під забудову

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Ірина Маймур
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«Ощадбанк» виставив на продаж під забудову три земельні ділянки на березі Микільської Слобідки.

Про це повідомила активістка Олена Медведенко.

Відповідну інформацію оприлюднили на сторінці електронного аукціону OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції).

Зазначені ділянки площею 6,3 гектари входять у межі охоронної зони «Історичний ландшафт київських гір» і долини річки Дніпра, де заборонено нове будівництво.

Раніше землі належали компанії, що намагалась збудувати там ЖК «Сонячна Рівʼєра», однак у 2016 році ділянки перейшли у власність «Ощадбанку». Він забрав їх у забудовника за борги.

До повномасштабного вторгнення Київрада проголосувала за створення парка вздовж Микільської Слобідки й мала викупити в «Ощадбанку» ділянки для його створення, однак так цього й не зробила. Водночас у 2022 році було заявлено, що землі може викупити Міністерство спорту для будівництва мультифункціональної спортарени.

Раніше ми писали, що жителі й активісти самостійно зібрали кошти й замовили архітекторам SBM Studio проєкт парку вздовж Микільської Слобідки під назвою «Дикий Лівий».

Фото: OpenMarket

Опубліковано: 25 вересня 2023
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