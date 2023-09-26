На Солом'янці замість наявного муралу хочуть створити новий із прихованою рекламою горілки

У Солом'янському районі на вулиці Липківського, 8 хочуть замалювати мурал відомого канадського художника Emmanuel Jarus.

На його місці планують створити стінопис із прихованою рекламою горілки «Козацька Рада», повідомляє депутатка Київради Євгенія Кулеба.

За її словами, декілька днів тому на стіні будинку зʼявилася конструкція та оголошення з візуалізацією муралу, який зʼявиться на місці теперішнього. Більшість мешканців шоковані, адже не давали згоду на «перемальовку».

«РДА лист підтримки не надала — відправила до Департаменту благоустрою і за згодою співвласників», — зазначила депутатка.

Під час зустрічі з мешканцями та владою ініціатор нового муралу заявив, буцімто його «військові погодили, а місцеві мешканці — вата, якщо не підтримують цей патріотичний малюнок».

Раніше ми писали, що кияни звернулися до місцевої влади із закликом розробити механізм створення муралів у місті в тому числі з обговоренням ескізів та місць розташування.

Фото: Євгенія Кулеба