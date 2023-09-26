У Львові обладнали укриття автоматичною системою відкриття дверей від Ajax

У Львові з’явилося укриття, обладнане автоматичною системою відкриття дверей від Ajax Systems.

Воно розташоване на вулиці Городоцькій і може вмістити до 300 осіб, повідомляють у пресслужбі компанії.

Під час повітряної тривоги сигнал із застосунку «Повітряна тривога» надходитиме на централь Hub Hybrid (4G). Вона відмикатиме автоматичні замки і зніматиме укриття з охорони.

Також в Ajax обладнали укриття тривожними кнопками Button для екстрених ситуацій. Сигнал із них отримуватиме Управління поліції охорони у Львівській області.

Окрім облаштування системою відкриття дверей, укриття відремонтували. Воно не діяло понад 60 років.

До кінця року у Львові планують так само переобладнати ще 4 бомбосховища, зазначив мер міста Андрій Садовий.

Раніше ми писали, що компанія Ajax облаштувала укриття з автоматичним відкриттям дверей у Дарницькому районі Києва. Після успішного завершення тестування розпочали розроблення рішень для решти бомбосховищ столиці.

Фото: Ajax Systems