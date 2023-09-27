Як сьогодні виглядає відбудована вулиця Вокзальна в Бучі: фото

Журналістка та письменниця Євгенія Подобна показала , як наразі виглядає відбудована вулиця Вокзальна в Бучі. Саме там ЗСУ розбили першу колону росіян.

Тепер на Вокзальній «однакові акуратні парканчики, нові фасади, нові дерева, навіть тротуар і дорога без рубців від російської техніки», пише журналістка.

«Ніколи не думала, шо в Бучі в мене бодай колись будуть сльози щастя. Але сьогодні в очікуванні поки відпустить анестезія, вирішила пройтись Вокзальною і, даруйте на слові, прозріла. Так, це та сама Вокзальна. На якій було одне з найганебніших для росіян побоїщ. На якій не було живого місця. Яка була така ж розбита, як і моя вулиця. І її відбудували», — зазначає Подобна.

Нагадаємо, що станом на травень 2023 року на Вокзальній відремонтували електроопори, комунікації, дорожнє покриття, а також 110 будинків. До того ж відбудували з нуля 12 повністю зруйнованих будинків. Відновленням займалася американська некомерційна організація Global Empowerment Mission (GEM) спільно з партнерами та владою. Відбудову профінансував Фонд Говарда Баффета.

Фото: Євгенія Подобна