До і після: У Бучі відбудували вулицю Вокзальну, де розбили колону росіян

У Бучі відбудували вулицю Вокзальну і відремонтували 110 будинків. Про це повідомляє "Громадське радіо".

Американська некомерційна організація Global Empowerment Mission (GEM) спільно з партнерами та владою відремонтували електроопори, комунікації, дорожнє покриття, а також 110 будинків. Також відбудували з нуля 12 повністю зруйнованих будинків.

Фото: Руслана Кравченко/Громадське радіо

Проєкт по відновленню вулиці Вокзальної, де розбили колону росіян, запустили наприкінці жовтня 2022 року у межах проєкту “Надія для Бучі”.

Тоді ж була підписана тристороння угода між GEM, Бучанською міською радою та Vespa Group, підрядником проєкту. Відбудову профінансував Фонд Говарда Баффета.

На відбудову вулиці Вокзальної виділили 6 місяців, але закінчили ремонтні роботи фактично за 5.

Колаж: Руслана Кравченко/Громадське радіо

За словами директора GEM в Україні Андрія Негрича, найскладнішим було те, що на Вокзальній мало місця. Дорога має дві смуги, а для пришвидшення темпів будівництва було залучено багато будівельників і техніки.

«Найскладнішим було поміститися на ту маленьку вулицю Вокзальну. Тому ми були змушені ухвалити більш кардинальні міри і перекрити проїзд. Спочатку потрібно було розібрати практично вщент зруйновані будинки й лиш потім почати будувати нові. Це одна із найстаріших вулиць міста, і на сьогодні там ще кращі будинки, ніж були», — каже Негрич.