На вокзалі Києва встановили скульптуру, що символізує боротьбу сили духу із системою

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Ірина Маймур
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У приміщенні вокзалу станції «Київ пасажирський» встановили скульптуру Олекси Фурдіяка та Ігоря Слободяна «Дудіння».

Вона символізує боротьбу сили духу із системою, розповіли в «Укрзалізниці».

Скульптуру встановили в межах Львівського тижня скульптури.

Також артпроєкт з’явився і у фоє залізничного вокзалу Львова. Це скульптура Володимира Семківа під назвою Homo («Прямостоячий»), яка символізує віру в майбутнє попри всі травми, катаклізми та розчарування.

«Куратор проєкту Павло Гудімов презентує мистецтво в публічному просторі, тож вокзали Києва та Львова стали локаціями, де можна подивитись твори українських скульпторів», — зазначають в «Укрзалізниці».

Фото: УЗ

Опубліковано: 02 жовтня 2023
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