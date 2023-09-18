На вокзалі Львова встановили скульптуру, що символізує незламність українців

У фоє залізничного вокзалу Львова встановили скульптуру Володимира Семківа «Прямостоячий».

Вона з’явилася там в межах Львівського тижня скульптури, що проходитиме до 11 жовтня, пише видання «Високий замок».

Скульптура виготовлена з алюмінієвого сплаву та сталі. Автор створив її у 2018 році.

«Прямостоячий» символізує людину, яка попри катаклізми продовжує вірити у майбутнє та йде вперед, показує незламний дух українців та їхню тверду віру в перемогу.

Раніше ми писали, що скульптурний маршрут в межах проєкту облаштували у Стрийському парку. Найбільш бурхливу реакцію громадськості викликала робота Василя Корчового «Впевнена». Її пошкодили і намагалися підпалити.