На вокзалі Львова встановили скульптуру, що символізує незламність українців

У фоє залізничного вокзалу Львова встановили скульптуру Володимира Семківа «Прямостоячий».
Вона з’явилася там в межах Львівського тижня скульптури, що проходитиме до 11 жовтня, пише видання «Високий замок».
Скульптура виготовлена з алюмінієвого сплаву та сталі. Автор створив її у 2018 році.
«Прямостоячий» символізує людину, яка попри катаклізми продовжує вірити у майбутнє та йде вперед, показує незламний дух українців та їхню тверду віру в перемогу.
Раніше ми писали, що скульптурний маршрут в межах проєкту облаштували у Стрийському парку. Найбільш бурхливу реакцію громадськості викликала робота Василя Корчового «Впевнена». Її пошкодили і намагалися підпалити.
Фото: Ya Gallery Lviv, Святослав Шеремет, Володимир Семків