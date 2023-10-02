Біля концертного залу ATLAS на Січових Стрільців висадили виноград Вічі

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Ірина Маймур
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Гурт Kalush Orchestra і співачка Alyosha висадили виноград Вічі біля будівлі концертного залу ATLAS на вулиці Січових Стрільців. Артисти долучилися до ініціативи «Місто живих стін».

Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Зазначається, що українські музиканти висадили понад 20 паростків декоративного винограду.

«Дякую гурту «Kalush Orchestra», адміністрації ATLAS та всім, хто сьогодні долучився до нашої ініціативи з популяризації вертикального озеленення!», — написав Возний.

У межах ініціативи «Місто живих стін» містяни озеленюють свої будинки або місця роботи декоративним виноградом Вічі. За останній рік висадили понад 1000 паростків винограду в усіх районах столиці.

Раніше ми писали, що біля кінотеатру «Жовтень» висадили «живі стіни» з в'юнкого винограду.

Фото: Олександр Возний

Опубліковано: 02 жовтня 2023
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