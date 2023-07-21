Біля кінотеатру «Жовтень» висадили «живі стіни» з в'юнкого винограду

Уздовж стіни у сквері біля кінотеатру «Жовтень» висадили виноград Вічі.

Про це повідомив голова департаменту захисту довкілля й адаптації до змін клімату Олександр Возний.

За його словами, загалом у Подільському районі в межах ініціативи «Місто живих стін» висадять понад 50 саджанців винограду Вічі.

Наразі «живі стіни» вже є в усіх районах Києва: за півтора роки було висаджено 900 паростків. Серед переваг такого рішення – більш чисте повітря, комфортна температура всередині приміщення влітку, захист від шуму й спосіб боротьби з графіті, зазначає Возний.

Очільник департаменту захисту довкілля й адаптації до змін клімату закликав киян долучатися до ініціативи «Місто живих стін» і також висаджувати виноград Вічі на своїх будинках та офісах, уздовж стін і парканів.

Фото: Олександр Возний