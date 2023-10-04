В ірпінському ліцеї встановили гібридну сонячну станцію

В ірпінському академічному ліцеї «Мрія» встановили гібридну сонячну станцію.

Вона має потужність 20 кВт-год і систему збереження місткістю 40 кВт-год, повідомили в Міністерстві освіти й науки України.

Станцію облаштували в межах кампанії МОН та фонду ENERGY ACT FOR UKRAINE Foundation «100 сонячних шкіл». Мета ініціативи — зробити заклади загальної середньої освіти більш енергетично незалежними, надавши доступ до резервних джерел електроенергії на основі відновлюваних джерел енергії.

Окрім ліцею в Ірпені, у межах кампанії також обладнали сонячною станцією школу № 3 у Чернігові. Вона має систему збереження місткістю 42 кВт-год.

Зазначається, що такі потужності покривають 40 % від спожитої енергії школи й дають змогу комфортно перечекати блекаут до 4–5 годин.

Раніше ми писали, що в Ірпені дитячу поліклініку обладнали сонячною електростанцією.

Фото: МОН