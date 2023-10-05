Волонтери збирають кошти на реставрацію дверей хімфакультету університету Шевченка

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Ірина Маймур
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Активісти ГО «Справжній Київ» збирають 50 тисяч гривень на реставрацію старовинних дверей хімічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

Про це повідомив краєзнавець Антон Короб.

Йдеться про автентичні двостулкові двері прибудови до хімічного корпусу. Її звели у 1903–1904 роках за проєктом архітектора Федора Ессена.

«Саме в цій будівлі на тлі загального оформлення в дусі історизму/неоренесансу несміливо проступають риси стилю модерн, що вже запанував у Європі, але допіру з’явився в Києві. Крім цього лабораторні приміщення ще досі містять старовинне обладнання: шафи для речовин, печі для дослідів, умивальники тощо», — зазначив Антон Короб.

Наразі волонтери вже відновили внутрішні двері. Однак зовнішні ще потребують ремонту, адже були у вкрай аварійному стані. За словами краєзнавця, в 1990-х у приміщенні облаштували пункт з обміну валюти. Для цього вирізали у дверях кватирку-шухляду для передавання грошей. Наразі багато деревʼяних елементів потребують відновлення.

Задонатити на реставрацію дверей можна за цим посиланням.

Нагадаємо, що активісти ГО «Справжній Київ» продовжують справу загиблого на війні києвознавця, гіда та письменника Сергія Миронова, який реставрував двері в столиці. Волонтери вже відновили історичні двері на вулиці Саксаганського,112А.

Фото: Антон Короб

Опубліковано: 05 жовтня 2023
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