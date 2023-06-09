Активісти відреставрують у Києві старовинні двері, якими займався загиблий на війні Сергій Миронов. Як допомогти

Активісти продовжать справу києвознавця та гіда Сергія Миронова, який займався реставрацією старовинних дверей у Києві.
Кияни вже почали реставрацію дверей, які Сергій не встиг зробити. Вони закликають небайдужих долучатись: “Потребуємо допомоги і в руках, і в донатах”.
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Здійснити благодійні внески можна за посиланням.
Київський екскурсовод та активіст, автор блогу "Зникаючий Київ" Сергій Миронов загинув у листопаді 2022 року під Бахмутом. Ми писали історію про те, як він почав займатись реставрацією дверей у Києві.