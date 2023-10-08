У Гостомелі для школярів побудували укриття у вигляді будиночку Гобітів

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Наталія Габрух
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У Гостомелі для учнів початкової школи побудували укриття у вигляді казкового будинку Гобітів з відомої книги письменника Джона Толкіна «Володар перснів».

Казковий будинок побудував благодійний фонд ГУРТУМ.

Укриття розраховане на 55 осіб, але комфортно розміститися там можуть і більше 70 дорослих та дітей.

«Головним завданням для нас, було створити саме казковий будиночок, щоб мінімізувати стрес та асоціації дітлахів з небезпекою», — коментують у ГУРТУМ.

Раніше ми писали, що на Київщині збудували одне з найбільших укриттів подвійного призначення.

Фото: ГУРТУМ.

Опубліковано: 08 жовтня 2023
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