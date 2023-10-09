У Кам’янці-Подільському знищили мозаїку авторства відомого Подільського художника-монументаліста

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Наталія Габрух
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У Кам’янці-Подільському знищили мозаїку Івана Кляпетури, знаного Подільського художника-монументаліста, майстра скульптури, живопису і графіки. Про це повідомила у соцмережах жителька міста Blacky Kamienczanka.

Мозаїка знаходилася на приміщенні пожежної частини на проспекті М. Грушевського. Наразі на її місці залишилися тільки обриси.

Як повідомляє місцева жителька, два роки тому чиновник міськради Олександр Бондар вже надавав дозвіл на руйнацію мозаїчної зупинки авторства Івана Кляпетури у передмісті Кам'янця-Подільського.

Раніше ми писали, що у Львові знищили унікальну мозаїку в будівлі видавництва «Вільна Україна».

Фото: Blacky Kamienczanka.

Опубліковано: 09 жовтня 2023
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