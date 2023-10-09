Укриття в закладах дошкільної освіти будуть недоступні для сторонніх: чому

Від сьогодні укриття в закладах дошкільної освіти будуть недоступні для сторонніх осіб. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Згідно рішення Ради оборони Києва та відповідно до постанови Кабінету Міністрів, вносяться зміни в порядок використання укриттів Фонду захисних споруд міста Києва.

Зміни стосуватимуться виключно закладів дошкільної освіти. Укриттям зможуть скористатися діти та персонал.

Нові правила діятимуть лише під час роботи дитсадків. У нічний час укриття працюватимуть для всіх громадян.

«Такі зміни обумовлені, в першу чергу безпековими інтересами, задля захисту дітлахів», — коментує Сергій Попко, начальник КМВА.

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Фото: УНІАН