У Києві продовжили заборону на рух громадського транспорту під час тривог

У столиці продовжили заборону на рух громадського транспорту під час повітряних тривог.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Рада оборони Києва розглянула звернення Постійної комісії з питань транспорту, зв’язку та реклами Київської міськради щодо петиції про «Відновлення руху наземного транспорту під час повітряних тривог». Однак після обговорення ухвалила рішення продовжити заборону.

В адміністрації зазначають, що це обумовлено заходами безпеки.

Нагадаємо, що йдеться про шосту петицію киян про відновлення руху громадського транспорту під час тривог, яку відхиляє міська влада.

Фото: КМДА