У Києві продовжили заборону на рух громадського транспорту під час тривог

94
Ірина Маймур
share share

У столиці продовжили заборону на рух громадського транспорту під час повітряних тривог.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Рада оборони Києва розглянула звернення Постійної комісії з питань транспорту, зв’язку та реклами Київської міськради щодо петиції про «Відновлення руху наземного транспорту під час повітряних тривог». Однак після обговорення ухвалила рішення продовжити заборону.

В адміністрації зазначають, що це обумовлено заходами безпеки.

Нагадаємо, що йдеться про шосту петицію киян про відновлення руху громадського транспорту під час тривог, яку відхиляє міська влада.

Фото: КМДА

Опубліковано: 09 жовтня 2023
share share
У поїздах та на вокзалах «Укрзалізниці» почали працювати маршали безпеки: що вони роблять У поїздах та на вокзалах «Укрзалізниці» почали працювати маршали безпеки: що вони роблять У Львові відкрився новий бар Nomad з безлімітними коктейлями Negroni У Львові відкрився новий бар Nomad з безлімітними коктейлями Negroni В Україні випав перший сніг В Україні випав перший сніг Укриття в закладах дошкільної освіти будуть недоступні для сторонніх: чому Укриття в закладах дошкільної освіти будуть недоступні для сторонніх: чому В Україні створили проєкт із відновлення зелених зон, знищених російськими ракетами В Україні створили проєкт із відновлення зелених зон, знищених російськими ракетами У Львові пропонують підвищити штрафи за знищення мозаїк у 100 разів У Львові пропонують підвищити штрафи за знищення мозаїк у 100 разів У Кам’янці-Подільському знищили мозаїку авторства відомого Подільського художника-монументаліста У Кам’янці-Подільському знищили мозаїку авторства відомого Подільського художника-монументаліста На садибі Барбана встановили портрети видатних діячів, які її відвідували На садибі Барбана встановили портрети видатних діячів, які її відвідували
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.