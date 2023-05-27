Кияни підтримали рекордну 6 петицію із проханням скасувати зупинку транспорту під час тривоги

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Валерія Гуржий
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Рекордна шоста петиція про скасування зупинки транспорту під час тривог набрала 6000 підписів.

Про це повідомляють Пасажири Києва.

Такої кількості петицій не було ще з жодного питання у Києві. Перша петиція набрала необхідну кількість голосів у серпні 2022 року, одразу після ухвалення рішення Радою оборони Києва.

І тільки за цю весну ще 5 петицій з цією ж самого вимогою набрали необхідну кількість голосів.

"Разом з Києвом комунальний транспорт в Україні під час війни бездумно ще досі зупиняють тільки Івано-Франківськ і Хмельницький. Інші або не робили цього, або відмовилися через неефективність такої дії на вимогу громади"

Нагадаємо, ДСНС не вимагає від міст зупиняти громадський транспорт під час повітряних тривог. Однак саме ці нібито обов’язкові рекомендації озвучують у Раді оборони Києва вже 9 місяців.

Згодом Рада оборони Києва проголосувала рішення, що з 22 травня в разі оголошення повітряної тривоги наземний громадський транспорт Києва має довезти пасажирів до найближчого укриття.

Раніше ми писали, скільки кияни переплачують за маршрутки через зупинки комунального транспорту під час тривог.

Фото: ЦТС

Опубліковано: 27 травня 2023
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