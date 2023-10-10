У Києві почали вмикати опалення: де саме

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Наталія Габрух
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У столиці вже почали підключати до теплопостачання об’єкти соціальної інфраструктури. Лікарні, школи, садки підключають за заявками їхніх керівників.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Щодо комунальної сфери, житлових будинків: ми орієнтуємось на погоду, щоб раціонально витрачати тепло», — повідомляє Віталій Кличко.

Він також зазначає, що підключати комунальні будівлі почнуть, коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання. Тоді ж, за їх заявками, підключатимуть й будинки ОСББ, ЖБК, відомчі.

Раніше ми писали, як сім'я з Чернігівщини обладнала будинок системою автономного енергозабезпечення.

Фото: УНІАН

Опубліковано: 10 жовтня 2023
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