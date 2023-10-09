Із сонячними панелями та підстанціями: як сім'я з Чернігівщини обладнала будинок системою автономного енергозабезпечення

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Валерія Гуржий
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Анатолій Дворецький з Чернігівщини обладнав будинок системою автономного енергозабезпечення.

Про це пише Text.org.

40-річний Анатолій Дворецький з родиною три роки тому оселився за містом у дачному кооперативі під Черніговом. У його дворі два будинки, на дахах яких він установив сонячні панелі. Це дві автономні окремі підстанції. "Зеленим" тарифом не користується. Сонячні панелі працюють на власника і всю його побутову техніку.

Частина панелей розрахована на 540 вт, інша — на 435 вт, на одному даху 16 панелей, на іншому — 20. Загальна потужність — 16 кіловат. Із цієї потужності в літній період можна згенерувати близько 2000 кіловат на місяць. Узимку — кіловат 100. Зазвичай це кінець листопада, грудень.

На кожній із фаз стоїть інверторна підстанція, розрахована на 20 кіловат. Переробляє енергію сонця в електрику. Кожна працює автономно на два будинки. Щоб вистачило енергії на довгий час, додатково придбали акумулятори.

Також є котел на дровах і басейн з підігрівом. Опалення в одному будинку твердопаливне, котел на дровах, бо взимку електрики з панелей на опалення не вистачає.

За місяць середнє споживання доходить до 1000 кіловат.

Обладнання в будинку багато: холодильник, телевізори, електроплита й електродуховка, пральна машинка, посудомийка. Якщо акумулятори повністю заряджені і я все ввімкну відразу, запасів вистачить на 1 год. Але якщо вмикати найнеобхідніше — на 4 год вистачає з головою.

За попередніми підрахунками вийшло близько 20 тис. доларів.

Фото: Text.org

Опубліковано: 09 жовтня 2023
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