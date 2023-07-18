Подільсько-Воскресенський міст планують частково відкрити у вересні цього року

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Валерія Гуржий
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Подільсько-Воскресенський міст планують частково відкрити вже у вересні цього року.

Про це в інтерв'ю "Ліга.net" повідомив очільник Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

За його словами, зʼїзди на Труханів острів і на Русанівські сади уже побудовані і наразі там планують запустити там хоча б громадський транспорт.

"Але ці зʼїзди працюватимуть у такому режимі — "не для всіх". Це буде швидка, пожежна і низка маршрутів громадського транспорту, які сполучатимуть лівий берег з правим. Я думаю, у вересні ми вже маємо поїхати"

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що будівництво першої частини Подільсько-Воскресенського мосту планують завершити до кінця 2023 року.

Нагадаємо, що автомобільний рух Подільсько-Воскресенським мостом у Києві планували відкрити до літа 2022 року, але через вторгнення терміни реалізації знову змістились.

Подільсько-Воскресенський міст, що має сполучати Поділ із Райдужним масивом і Троєщиною, будується вже майже 30 років. Його почали будувати ще в 1993 році, але невдовзі будівництво зупинилося через брак коштів.

Фото: Подільсько-Воскресенський міст

Опубліковано: 18 липня 2023
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