Balbek Bureau запускають проєкт з відбудови українських сіл: як долучитися

Balbek bureau — майстерня архітектури та дизайну інтер'єру запускає новий проєкт RE:Ukraine Villages. У жовтні проєкт проведе ініціативу «Батьківська хата» та збиратиме інформацію про українські хати, щоб у команди були зразки для відбудови зруйнованих сіл.

Про це повідомляє засновник RE:Ukraine Villages, Слава Балбек у соцмережах.

«RE:Ukraine Villages — онлайн-конструктор, який спрощує відбудову сільського житла з повагою до локального контексту. Від початку повномасштабного вторгнення Росії тисячі сільських будинків України були пошкоджені чи зруйновані. Одне з завдань проєкту — зберегти сформований органічний образ українських сіл і не дати стерти його типовою забудовою», — пише Слава Балбек.

Роботу над проєктом розпочали ще у червні 2022 року. За час роботи сформулювали дизайн-код деокупованої частини Київщини, який ліг в основу RE:Ukraine Villages.

Скориставшись безкоштовним онлайн-конструктором можна отримати готову інструкцію з відбудови житла: pdf з ізометрією, планами, кресленнями, розгортками фасадів і рекомендаціями оздоблювальних матеріалів.

Обрати можна з понад 200 мільйонів варіантів будинків тільки для Київської області.

Наступний крок проєкту — це відкриття Чернігівської, Полтавської, Сумської, Харківської та інших областей, які постраждали від російської агресії.

Наразі RE:Ukraine Villages започатковує тижневу акцію «Батьківська хата» зі збору даних та фотоматеріалів: користувачі можуть перейти за посиланням , описати параметри свого сільського будинку, додавши фото та вказівку на регіон. Акція триватиме з 10 по 20 жовтня.

Раніше ми писали , що спостерігати за відбудовою Київщини тепер можна на інтерактивній мапі від United24 і ЛУН.