Спостерігати за відбудовою Київщини тепер можна на інтерактивній мапі від United24 і ЛУН

Глобальна ініціатива United24 і компанія ЛУН запустили онлайн-проєкт , що дозволяє спостерігати за відбудовою зруйнованого житла на Київщині у 3D-форматі.

Наразі United24 займаються відновленням 18 пошкоджених будинків, що постраждали від російської агресії. Прочитати історії мешканців та стежити за процесом відбудови можна на інтерактивній мапі. Також на сайті можна зробити донат.

Фотокореспонденти проєкту регулярно їздять знімати будинки. Кожен з них фотографує та знімає об’єкт з однакових ракурсів для того, щоб краще розуміти динаміку. Завдяки знімкам, зробленим з дронів створюють 3D-моделі будинків у їх актуальному стані.

На відбудову 18 будинків платформа має зібрати 719 мільйонів. Триває збір на 5 будинків. Наразі до повної суми не вистачає 28 369 770 гривень.

Завдяки донорам платформи, з усього світу вже перераховано 638 935 400 гривень. Ще понад 50 мільйонів зібрано на рахунку Міністерства інфраструктури.

Фото: United24