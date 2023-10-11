На благоустрій озера Вербне хочуть витратити понад 10 млн гривень

КП «Плесо» оголосило тендер на проведення капітального ремонту елементів благоустрою зони відпочинку озера Вербне в Оболонському районі.

На роботи планують витратити 10,4 млн гривень, йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro.

У межах капремонту мають встановити пандуси, урни, тротуари, лавочки і шлагбаум. Також проведуть озеленення — висадять берези, верби та сосни.

Капітальний ремонт хочуть завершити до 23 грудня. Наразі КП шукає підрядників.

Містяни вже почали скаржитися на цей тендер. Вони вважають, що проводити такі роботи під час війни недоцільно. Усі кошти мають бути спрямовані на потреби армії.

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Фото: КМВА