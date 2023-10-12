Стало відомо, скільки автобусів отримав Київ з початку війни та скільки з них вивели на маршрути

Із початку повномасштабної війни Київ отримав 105 автобусів від закордонних партнерів.

Про це повідомили у Київпастранс.

Першими до столиці прибули 11 машин з Риги. Згодом, партнери з Латвії передали Києву ще 10 автобусів. Також одними з перших Києву передали автобуси з Німеччини. Крім того столиця отримала 6 автобусів від фінського міста Тампере. Ще 3 автобуси передали українські благодійники.

Наразі 75 автобусів від європейських партнерів задіяні в пасажирських перевезеннях. Не використовуються 4 двоповерхові автобуси MAN. Опрацьовується питання щодо експлуатації даних двоповерхових автобусів у післявоєнний час для організації екскурсійних, пізнавальних турів для школярів, а також для організації Управлінням туризму та промоцій КМДА рейсів туристичними місцями Києва на невеликі відстані.

Також нещодавно Київ отримав від Братислави 23 міських автобуси, 5 з них як донори запчастин. Решта після проведення всіх необхідних реєстраційних процедур та оснащення вирушать на маршрути міста та до оперативного резерву КП «Київпастранс».

Раніше ми писали, що восени минулого року Берлін подарував Києву чотири двоповерхових автобуси, які вже раніше помічали у столиці України. Тоді у «Київпастрансі» заявляли, що шукають найкращі маршрути для їх запуску.

Фото: Київпастранс