У Вишневому хочуть звести десятиповерховий паркінг

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Ірина Маймур
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У Вишневому планують збудувати десятиповерховий паркінг на 450 автівок із вбудованим супермаркетом.

Ескіз спроєктувала і презентувала інвестиційна група «Молодість», пише КиївВлада.

Паркінг хочуть звести біля житлового комплексу «Атмосфера», який так само будує «Молодість».

Згідно з проєктом, будівля матиме дев’ять перекритих ярусів та десятий відкритий. Кожен ярус облаштують електроосвітленням, відеоспостереженням, системами водовідведення та протипожежної безпеки. Будуть ліфт і сходи. На першому поверсі розташують супермаркет, мийку та шиномонтаж.

В інвестгрупі запевняють, що проєкт вирішить проблему з паркуванням у місті.

Фото: ІГ «Молодість»

Опубліковано: 09 серпня 2023
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