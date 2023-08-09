У Вишневому хочуть звести десятиповерховий паркінг

У Вишневому планують збудувати десятиповерховий паркінг на 450 автівок із вбудованим супермаркетом.

Ескіз спроєктувала і презентувала інвестиційна група «Молодість», пише КиївВлада.

Паркінг хочуть звести біля житлового комплексу «Атмосфера», який так само будує «Молодість».

Згідно з проєктом, будівля матиме дев’ять перекритих ярусів та десятий відкритий. Кожен ярус облаштують електроосвітленням, відеоспостереженням, системами водовідведення та протипожежної безпеки. Будуть ліфт і сходи. На першому поверсі розташують супермаркет, мийку та шиномонтаж.

В інвестгрупі запевняють, що проєкт вирішить проблему з паркуванням у місті.

Фото: ІГ «Молодість»