Замарстинівський парк у Львові облаштують для реабілітації військових і цивільних

Замарстинівський парк у Львові обладнають для реабілітації військових і цивільних, які постраждали від російської агресії.

Про це повідомили у Львівській міськраді.

Зазначається, що насамперед у парку облаштують інклюзивні прогулянкові доріжки.

До того ж вздовж центральної алеї встановлять дитячі та спортивні ігрові елементи, придатні для людей з інвалідністю. Загалом у парку облаштують 22 дитячих ігрових елементи: це гойдалки, балансири, пісочниці, лазанки та дерев’яну хатинку. Зі спортивних елементів встановлять тенісні столи та шахи.

Також у парку з’являться дерев’яні павільйони, лавки та смітники, облаштують дренажну систему та додаткові лотки для водовідведення.

Наразі в парку вже є мережа оздоровчих стежок — теренкурів. Вони мають загальну протяжність 6,7 км. Чотири такі маршрути різної складності поєднають із мережею інклюзивних доріжок, які облаштують незабаром.

Загальна кошторисна вартість проєкту — 25,8 млн гривень. Водночас у бюджет розвитку на 2023 рік заклали тільки 9,3 млн гривень.

Раніше ми писали, що в Україні розробили застосунок для спортивної реабілітації військових TrenVet.