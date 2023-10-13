Для Києва придбають нові екологічно чисті тролейбуси і трамваї

Європейський інвестиційний банк виділить 30,7 млн євро на поліпшення інфраструктури та громадського транспорту у великих українських містах, зокрема й у Києві.

22 млн євро із цієї суми спрямують на придбання нових екологічно чистих тролейбусів і трамваїв для Києва, Львова та Одеси, вироблених українськими компаніями.

Ще 8,74 млн євро піде на підтримку ключових муніципальних проєктів, як-от рекультивація Грибовицького сміттєзвалища та управління твердими побутовими відходами у Львові, впровадження енергоефективних заходів у дитячих садках Сум, а також покращення систем водопостачання та водовідведення у Луцьку.

Раніше ми писали про те, скільки автобусів отримав Київ з початку війни та скільки з них вивели на маршрути.

Фото: КМДА