Лише 9% абонентів у Києві мають стійкий до блекаутів інтернет – Мінцифри

У Києві тільки 9% абонентів фіксованих мереж інтернету мають підключення до мереж на базі PON, які стійкі до тривалих знеструмлень.

Про це повідомив в інтервʼю Liga.Tech директор Департаменту з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Юрій Мацик.

У середньому по всій Україні тільки 37% абонентів фіксованих мереж мають підключення до інтернет-мереж на базі PON. У Київській, Рівненській, Тернопільській областях, а також у Львові цей показник становить майже 60%.

Найгірша ситуація в Києві — 9%. Це повʼязано із тим, що столиця оснащена старими технологіями, які не підтримують PON.

Наразі Мінцифри активно комунікує з київськими операторами, аби вони активніше розвивали мережі. Деякі вже планують оновлення та приймають заявки на підключення нових мереж.

Раніше ми писали, що у Києві розробили 15 сценаріїв на випадок надзвичайної ситуації взимку.