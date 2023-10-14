Біля Велотреку відкривають франкофонний простір Musique de langue: з розмовними клубами та кавою

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Наталія Габрух
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15 жовтня на вулиці Липинського, 4 відкриють офлайн-простір школи французької мови Musique de langue. Він розміщений поблизу київського велотреку. Про це повідомляє The Village Україна.

Школа французької мови Musique de langue працює вже два роки в онлайн-форматі, її закінчили понад 500 людей. Засновниця школи — Оля Шурова, музикантка та перекладачка.

Школа розміщена у колишній квартирі на першому поверсі з двома кімнатами для мовної практики та невеликою кухнею. Простір виконаний у паризькому стилі з рекламними постерами 50-х років на стінах і деталями з паризької барахолки.

У Musique de langue є бібліотека з книжками французькою, які можна почитати на місці. У майбутньому засновниця планує ввести бібліотечну систему, щоби брати книги додому, а, можливо, і запустить магазин.

У понеділок, 16 жовтня, у просторі почнуть проводити розмовні клуби. Спочатку для початкових рівнів знання мови: А1 та А2, а найближчим часом додадуть як уроки, так і події для рівнів В1 та В2. За перший тиждень планують провести чотири розмовні клуби.

Також у просторі проводитимуть кіноклуби з переглядом та обговоренням фільмів французькою мовою, французькі сніданки та бранчі, тематичні зустрічі. Наразі у просторі можна пригоститися кавою у вільному форматі, але засновниця не виключає, що в майбутньому запустять кав’ярню.

«У Musique de langue може відбуватися будь-що французькою: йога французькою, лекції французькою. Усе, що занурює тебе у франкомовне середовище», – коментує Оля Шурова.

Відкриття простору відбудеться в неділю, 15 жовтня. На подію запрошений посол та культурний аташе Франції, а також студенти курсу Musique de langue. Музиканти гратимуть французький джаз-мануш на двох гітарах і контрабасі, а пригощатимуть вином від тенісиста Сергія Стаховського Stakhovsky Wines.

Раніше ми писали, що під Києвом побудують сучасний освітній простір.

Фото: The Village Україна.

Опубліковано: 14 жовтня 2023
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