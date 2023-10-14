WarFace Project: у Києві пройде виставка фотографа Віталія Юрасова

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Наталія Габрух
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З 15 по 20 жовтня у просторі MacPaw Space проходитиме перша персональна виставка фотографа Віталія Юрасова.

На експозиції, що отримала назву War Face Project буде виставлено понад 50 фото. Юрасов зазначає, що на його роботах відображені: передова, окопи, обміни полонених, закриті операції спецпідрозділів, фахівці, смерть, радість, мужність, братерство.

Спочатку фотограф працював для брендів, але з початком повномасштабного вторгнення змінив напрям.

«Я багато де був, багато чого бачив, і майже всюди зі мною була камера. Вона заводила мене у різні місця і знайомила з неймовірними людьми. І чим далі, тим більше я усвідомлював, що повинен продовжувати знімати, закарбовувати обличчя цієї війни і ділитися тим що бачу із вами», — коментує Віталій Юрасов.

Також на виставці будуть представлені фото з підписами Володимира Зеленського, Валерія Залужного, Кирила Буданова та інших. Їх розіграють на аукціоні, а виручені кошти відправлять підрозділам, до яких фотограф їздив за час вторгнення.

Раніше ми писали, що у Львові облаштували вуличну галерею із роботами сучасних українських скульпторів.

Фото: Віталій Юрасов.

Опубліковано: 14 жовтня 2023
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