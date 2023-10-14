У київському парку встановили готель для комах

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Наталія Габрух
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У київському парку Партизанської слави встановили готель для комах у вигляді багатоквартирного будинку. У ньому є відділення для сезонного поселення та зимівлі.

Про це повідомляє комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Дарницького району.

Для виготовлення будиночків використовували лише екологічні матеріали — деревину та природні наповнювачі. Кожна секція має різні наповнення, відповідно до вподобань мешканців: сіно, мох, гілочки, каміння, кора дерев та інше.

Біля цих будиночків проводитимуть тематичні відкриті уроки. Дітям розповідатимуть про різні види комах, як важливі елементи екосистеми.

Раніше ми писали, що Замарстинівський парк у Львові облаштують для реабілітації військових і цивільних.

Фото: КП УЗН Дарницького району.

Опубліковано: 14 жовтня 2023
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