У київському парку встановили готель для комах

У київському парку Партизанської слави встановили готель для комах у вигляді багатоквартирного будинку. У ньому є відділення для сезонного поселення та зимівлі.

Про це повідомляє комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Дарницького району.

Для виготовлення будиночків використовували лише екологічні матеріали — деревину та природні наповнювачі. Кожна секція має різні наповнення, відповідно до вподобань мешканців: сіно, мох, гілочки, каміння, кора дерев та інше.

Біля цих будиночків проводитимуть тематичні відкриті уроки. Дітям розповідатимуть про різні види комах, як важливі елементи екосистеми.

Раніше ми писали , що Замарстинівський парк у Львові облаштують для реабілітації військових і цивільних.

Фото: КП УЗН Дарницького району.