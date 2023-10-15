Коли чекати початку опалювального сезону у Києві

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Наталія Габрух
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Як зазначив мер Києва Віталій Кличко, старт опалювального сезону у комунальних будівлях розпочнеться, коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання.

«Щодо комунальної сфери, житлових будинків, — ми орієнтуємось на погоду, щоб раціонально витрачати тепло. Коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання, розпочнемо підключати і комунальні будівлі. Тоді ж – за їх заявками – й будинки ОСББ, ЖБК, відомчі», — написав Віталій Кличко.

Наразі у столиці вже почали підключати до теплопостачання об’єкти соціальної інфраструктури: лікарні, школи та садочки. Станом на 13 жовтня до тепла підключили 67 будівель. Процес увімкнення батарей може тривати декілька днів, тому що таке рішення приймається на рівні місцевої влади. Про це повідомляє видання ТиКиїв.

За словами секретаря Київської міськради Володимира Бондаренка, у Києві розраховують розпочати опалювальний сезон наприкінці жовтня — на початку листопада. Це допоможе зекономити, адже дешевий газ, який Нафтогаз продає для опалення житлового сектору, лімітований.

Голова Нафтогазу Олексій Чернишов повідомляє, що старт опалювального сезону 2023/2024 в Україні заплановано на кінець жовтня — початок листопада.

«Останніми роками початок опалювального сезону зсувається ближче до кінця жовтня — початку листопада, але існують і регіональні особливості. Тому ми, як завжди, готові до того, що якісь міста розпочнуть опалювальний сезон у другій половині жовтня — початку листопада», — коментує Олексій Чернишов.

Ціна на газ до кінця опалювального сезону залишиться незмінною — 7,96 грн за кубометр.

Раніше ми писали, що у Києві почали вмикати опалення.


Фото: he gong/Unsplash.

Опубліковано: 15 жовтня 2023
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