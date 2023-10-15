Місцеві мешканці просять демонтувати незаконні «наливайки» та кіоски на Караваєвих Дачах

На сайті Електронних петицій Київської міської ради зʼявилась нова петиція — місцеві мешканці просять демонтувати десятки незаконних кіосків на тротуарі від залізничної станції «Караваєві Дачі» до прилеглого підземного переходу.

За словами автора петиції кіоски не лише розміщені без дозволів, а й перекривають прохід пішоходам, в тому числі під час можливої евакуації. Також автор скаржиться на незаконне розміщення «наливайок» для продажу та розливу алкогольних напоїв.

Наразі петицію підписали 355 людей. Для розгляду Міською радою необхідно зібрати 6 тисяч підписів. До кінця голосування залишилось 58 днів.

Раніше ми писали , що у Києві демонтували МАФи на 10 вулицях.

Фото: петиція на сайті Київської міської ради.