У Дніпрі реконструювали «Прибережний» сквер з виходом до річки

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Наталія Габрух
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У великому житловому мікрорайоні «Перемога», що був збудований у 70–80-х роках, реконструювали сквер «Прибережний». Раніше це була місцями напівдика територія, відрізана від житлових будинків восьмисмуговою магістраллю безперервного руху.

Про це повідомляє Ukrainian Urban Awards - Конкурс Української Урбаністики.

Сьогодні у сквері багато викладених бруківкою зон і доріжок, фонтани, вечірня різнокольорова підсвітка та зони відпочинку для різних вікових груп.

Українські архітектори відзначили проєкт, як одне з найкращих архітектурних рішень в громадських місцях.

Раніше ми писали, що у Броварах розпочалася реконструкція дитячого садочка.

Фото: Ukrainian Urban Awards.

Опубліковано: 15 жовтня 2023
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