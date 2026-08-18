На Теремках у Києві знову почали роботи з прокладання теплотраси попри мораторій міської влади

На Теремках у Києві 18 серпня активісти заявили про відновлення робіт із вирубки дерев попри оголошений міською владою двотижневий мораторій. Як повідомляє активістка Катерина Чепура, на територію парку знову заїхала техніка підрядника, що має виконувати роботи для прокладання тепломережі.

Чепура повідомила, що кілька активістів встигли вийти до техніки та не дозволили одній із вантажівок заїхати на територію парку. За її словами, під час конфлікту старший представник підрядника лаявся на активістів. На місце викликали поліцію, однак правоохоронці, як стверджує активістка, згодом поїхали.

Фото: Катерина Чепура / Facebook

Раніше, 11 серпня, під час зустрічі представників громади з міською владою незалежний інженер Максим Мятко представив альтернативне технічне рішення для прокладання тепломережі.

За його оцінкою, воно дає змогу зменшити кількість дерев, які потрібно видалити, з понад 600 до максимум 11. Для цього пропонують використати металеве шпунтування, що може скоротити ширину зони робіт із 26 до приблизно 3,5 метра.

Після цієї зустрічі заступник голови КМДА Петро Пантелеєв погодився зупинити роботи на два тижні та надати незалежним інженерам доступ до проєктної документації для опрацювання альтернативного маршруту.

Втім, за словами Чепури, техніка знову з’явилася на території парку. Активістка назвала це порушенням домовленостей і закликала киян приїхати на місце та підтримати жителів району.

Конфлікт навколо Теремків триває через будівництво резервної тепломережі для мікрорайонів Теремки-1 та Теремки-2. За документами, на ділянці передбачено видалення 397 дерев, хоча активісти говорять про понад 600 дерев у зоні робіт.

Міська влада називає проєкт необхідним для підвищення стійкості теплопостачання Теремків в умовах російських атак. Водночас активісти наполягають, що технічна альтернатива дозволяє прокласти мережу зі значно меншими втратами для зеленої зони.