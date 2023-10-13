У Броварах розпочалася реконструкція дитячого садочка: візуалізації

У Броварах розпочалася реконструкція садочка «Джерельце». Роботи планують закінчити протягом 14 місяців.

Про це повідомили у КОВА.

У межах реконструкції заплановано не лише відновити пошкоджений об’єкт, а й перепланувати окремі приміщення, облаштувати ліфти, добудувати сходові клітини, влаштувати додаткові входи та шляхи евакуації. Запроєктовано два окремі зали для музичних та фізкультурних занять.

Будівля закладу дошкільної освіти розрахована на 270 дітей. Ремонт буде виконано з дотриманням усіх пожежних вимог та урахуванням інклюзивності. На об’єкті тривають підготовчі роботи. Роботи будуть виконані за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Фото: КОВА