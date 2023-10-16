10-поверхівки замість парку з косулями: у Львові планують звести новобудови

Жителі львівського мікрорайону Під Голоском вимагають заборони висотної забудови та створення парку. Проте місцеві депутати двічі провалили голосування за петицію. Про це повідомляє видання «Твоє місто».

Згідно з детальним планом території в районі Під Голоском мало бути щонайменше три школи, сім дитячих садків і мешкати не більше ніж 12 тисяч людей. Зазначалося, що мікрорайон відведений для спорудження індивідуальної малоповерхової забудови та фрагментарного висотного житлового будівництва.

Згодом внесли зміни до детального плану території, за якими допустима кількість мешканців зростала. Львівська міськрада провела аудит збудованих і запроєктованих будинків району і з’ясувала, що там поселиться щонайменше 26 тисяч людей.

Навіть попри те, що територія передбачала лише садибну забудову, тут будували висотки. Згодом з'явилася інформація, що у районі Під Голоском планують звести будинки на шість, вісім та десять поверхів.

«У нас тут чудовий парк із малинкою, горішками, косулями, пташками. А нам показують будинки на шість, вісім і десять поверхів. Ми сказали на зборах, що проти. Знайшли багато досліджень, зокрема те, що в нашому парку є «Голосківська дебра» — природно утворена ущелина, яка вбирає воду. У нас багато старих цінних дерев. Ми спілкувалися з науковцями, які досліджували цей великий парк. Але дослідження стало нецікавим. Землі на сесії почали роздавати. В підсумку їх продали, купив один власник», — коментує місцева мешканка.

Львівська міськрада безкоштовно виділила земельні ділянки садовому товариству «Підголоско», що отримало понад 24 гектари землі. Згодом ділянки «Підголоско» перейшли у власність «Мистецько-виставкової галереї «Простір», яку перейменували на «ФЛО Львів». Вона в свою чергу почала розпродаж землі, вторгувавши щонайменше 150 млн гривень.

Мешканці звернулися з вимогою заборонити забудову в межах визначених зон, а також залишити без зміни житлову зону для садибної забудови на ділянках. Петиція набрала необхідні голоси в серпні цього року.

Депутати міської ради двічі не змогли проголосувати за петицію. На засіданні у вересні забракло лише одного голосу.

Мешканці мікрорайону вирішили не здаватися і підготувати ще одну петицію.

«Плануємо створити нову петицію, бо хочемо боротися за свій мікрорайон і парк у законний спосіб. Нам сказали, що петиція дуже популістська. Що ж… Буде інша, але наші вимоги залишаються: дослідити цю територію! Так, це приватна власність, але ми просимо будувати за законом Ж-1. Або нехай місто шукає іншу землю під це будівництво. Висоток тут точно не буде», — коментує авторка петиції.

Раніше ми писали , що місцеві мешканці просять демонтувати незаконні «наливайки» та кіоски на Караваєвих Дачах.