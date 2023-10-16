«Укрзалізниця» запустила новий потяг з Коломиї до Варшави: як він виглядає

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Наталія Габрух
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15 жовтня «Укрзалізниця» запустила нове залізничне сполучення між Коломиєю та Варшавою. Про це повідомляє прес служба «Укрзалізниці».

Новий маршрут буде пролягати зі станції Коломия до станції Рава-Руська. Там пасажири здійснюють пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд польського перевізника SKPL європейської колії (1435 мм).

Час в дорозі становить близько 9 годин. Обидва поїзди мають сидячі місця першого та другого класу. На українській частині шляху всередині вагонів працюватиме безкоштовний безперебійний Wi-Fi від Starlink.

Вартість поїздки від Львова до Варшави становить від 1188 гривень в залежності від класу місця. Потяг також робитиме зупинки в Івано-Франківську, Стриї та Любліні.

Раніше ми писали, що у поїздах та на вокзалах «Укрзалізниці» почали працювати маршали безпеки.

Фото: «Укрзалізниця».

Опубліковано: 16 жовтня 2023
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