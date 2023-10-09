У поїздах та на вокзалах «Укрзалізниці» почали працювати маршали безпеки: що вони роблять

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Ірина Маймур
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На вокзалах та в поїздах «Укрзалізниці» почали працювати перші маршали залізничної безпеки.

Про це повідомили в пресслужбі перевізника.

Зазначається, що маршали безпеки — це працівники відомчої воєнізованої охорони товариства. Їхнє головне завдання — контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях і реагувати за потреби.

Маршали діють не публічно, на відміну від відомчих охоронців, які працюють на залізниці в службовій формі.

«Це розповсюджена модель роботи безпекових підрозділів на авіаційних маршрутах. Перед нашими маршалами, які інкогніто знаходяться в поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів. Також це всі спеціально підготовлені фахівці», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Перші маршали із вересня спостерігають за ситуацією на одному з популярних західних напрямків, що потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів.

Раніше ми писали, що «Укрзалізниця» збільшила кількість поїздів, які патрулюватиме воєнізована охорона.

Фото: УЗ

Опубліковано: 09 жовтня 2023
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